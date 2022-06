Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a spus ca este ”mirat” in privința prețurilor carburanților, in condițiile in care prețul la petrol este similar cu cel de acum un an.”Eu nu am fost mare adept al scaderii TVA-ului la carburant. Ați vazut ce s-a intamplat in Germania, s-a scazut TVA-ul și carburantul…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, considera ca eventuala reducere a TVA la unele produse pe fondul scumpirilor ar putea sa nu aiba efect, din punctul sau de vedere fiind de preferat ca Guvernul sa defineasca produsele strategice la care preturile sa fie plafonate.

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a spus din nou ca nu vor crește impozitele in Romania și ca nu vor fi introduse impozite noi. Declarația vine pe fondul unor discuții referitoare la renunțarea la cota unica și trecerea la impozitul progresiv.

- Cresterea preturilor la alimente este mai accentuata in aceasta perioada si din cauza sarbatorilor de Paste, crede Marcel Ciolacu. Presedintele PSD spune ca vanzatorii profita de aceasta sarbatoare importanta pentru a face specula si ca preturile se vor aseza dupa Inviere.Presedintele PSD, Marcel Ciolacu,…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat, joi, intrebat despre presurile mari la alimente, ca, fiind o sarbatoare atat de importanta pentru crestinatate si pentru romani, ”este momentul in care se speculeaza”. Ciolacu crede ca dupa acest moment se va intra intr-o perioada de predictibilitate,…

- Vouchere de 50 de euro, pentru romanii cu venituri mici. Șeful PSD anunta și creșterea valorii tichetelor pentru alimente de baza Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca marți se va lua decizia de alocare a voucherelor de 50 de euro, o data la doua luni, catre oamenii cu venituri mici. Pe langa…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, comenteaza ironic demisia fostului lider și premier PSD, Viorica Dancila. Ciolacu se arata ”devastat”, dar mizeaza pe sprijinul colegilor sai pentru a-și reveni din aceasta lovitura. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, vineri, ca ordonanta de urgenta privind reglementarea preturilor la energie electrica si gaze va actiona ca "un scut" atat pentru romani, cat si pentru firme, "care nu vor mai trai zilnic sub spectrul unor scumpiri dureroase".