Europarlamentarul Mihai Tudose nu dorește sa fie comisar european, una dintre opțiuni fiind Victor Negrescu, a anunțat premierul Marcel Ciolacu, miercuri, intr-o conferința de presa. "Urmeaza negocierile din familiile europene pentru portofoliile de comisari. Va spun foarte clar, nu cu bucurie, colegul Mihai Tudose nu dorește sa mearga comisar. A spus ca vrea sa ramana […]