- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni, ca și-ar dori ca Gabriela Firea sa candideze la parlamentare. „Mi-as dori ca dna Firea sa candideze pentru un post in Parlamentul Romaniei. Consider ca dna Firea trebuie sa fie in linia intai a PSD”, a declarat Marcel Ciolacu.Inainte sa ajunga…

- Nicușor Dan va fi urmatorul primar al capitalei pentru patru ani, dupa ce a caștigat cu un scor de 47,2% fața de Gabriela Firea care a strans 39% din voturi, așa cum arata datele unui exit-poll CURS-Avangarde. Atat PNL cat și PSD clameaza victoria la locale Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat, duminica, dupa inchiderea urnelor, ca este mandru de Gabriela Firea și așteapta rezultatele finale pentru alegerile din Capitala, iar in privința greșelilor facute de PSD, Ciolacu a spus ca acestea au venit „in cascada” acum 3 ani, noteaza Mediafax.Ciolacu…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca PSD va merge singur la alegerile parlamentare, cu sigla formațiunii, dupa exemplul Gabrielei Firea de la Primaria Capitalei. „La alegerile generale, deoarece a fost un termen prevazut de lege, acel termen a fost expirat, vom merge singuri la alegerile generale.…

- Congresul PSD ar urma sa fie organizat pe 22 august, cel mai probabil, in forma online. Procedura prin care este aleasa noua conducere a partidului este contestata de Eugen Teodorovici care a anuntat ca vrea sa candideze pentru functia de presedinte al PSD, conform Digi24. Surse din cadrul…

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, afirma ca alianța dintre Victor Ponta și Robert Negoița este „o alianța a raului". Firea dezvaluie ca in 2015 Robert Negoița il denigra pe Ponta și le cerea liderilor PSD sa il susțina pe Liviu Dragnea pentru președinția partidului. „Nu ma așteptam,…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca social-democratii vor depune o motiune de cenzura la adresa Guvernului Orban si demersul va reusi „suta la suta”, precizand ca momentul cand va fi initiat demersul va fi stabilit intr-o sedinta a CExN dupa discutii cu liderii celorlalte partide…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, se declara convins ca social-democratii vor avea, în perspectiva alegerilor locale, o alianta de stânga, "cu accente liberale", pentru Primaria Capitalei și pentru toate primariile de sector."Am avut discutii si ieri cu Victor…