- PSD nu „atenteaza” nici la neutralitatea și nici la caracterul apolitic al BNR, a transmis, luni, liderul social-democraților, Marcel Ciolacu, intr-o scrisoare adresata guvernatorului Bancii Naționale a Romaniei, Mugur Isarescu. „Potrivit legislației in vigoare, Banca Naționala a Romaniei este o instituție…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu îi transmite, luni, printr-o scrisoare guvernatorului BNR, Mugur Isarescu ca partidul sau nu „atenteaza” nici la neutralitatea și nici la caracterul apolitic al BNR. Gestul liderului PSD vine dupa ce BNR i-a acuzat pe social-democrați ca folosesc mesajele…

- Partidul Social Democrat face din nou apel catre liberali pentru a participa la o dezbatere cu specialistii PSD pe tema pandemiei, a declarat, joi, prim-vicepresedintele formatiunii Sorin Grindeanu, mentionand ca trebuie luate deciziile cele mai bune, "care sa nu tina cont de dorinta unora neaparata…

- Marcel Ciolacu le-a transmis parlamentarilor care au anunțat ca demisioneaza din Partidul Social Democrat pentru ca nu se regasesc pe listele pentru alegerile parlamentare ca onoarea de a fi in Parlamentul Romaniei nu este "o meserie de care sa te legi".

- Adrian Streinu Cercel, directorul Institutului de Boli Infecțioase “Matei Balș“, și-a anunțat, ieri, inscrierea in Partidul Social-Democrat și a acceptat oferta facuta de președintele PSD, Marcel Ciolacu,...

- Partidul Social Democrat se afla in reorganizare dupa ce, in urma alegerilor locale, președinția mai multor județe a fost pierduta. Conform informațiilor, Marcel Ciolacu le-ar fi cerut demisia celor care au pierdut alegerile. In urma rezultatelor, PSD a pierdut județe importante precum Giurgiu și…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, solicita Guvernului, sa dea in regim de urgența toate avizele necesare astfel incat cel mai mare spital mobil din Romania pentru tratarea pacienților COVID-19 sa poata primi bolnavi. „Noi cu sanatatea oamenilor, liberalii cu tunurile pana la capat! Astazi, la Iași,…

- Partidul Social Democrat simte ca pierde teren in judetul Vaslui, iar cea mai buna dovada este ce s-a intamplat vineri dupa-amiaza, la Clubul Pescarilor din Zona Industriala. Departe de tumultul orasului si de ochii votantilor, presedintele partidului, Marcel Ciolacu, Victor Stanescu si Vasile Dancu…