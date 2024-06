Stiri pe aceeasi tema

- ”Guvernul Romaniei este gata sa lucreze constructiv cu dumneavoastra in interesul cetatenilor nostri”, a scris Ciolacu.Liderii Uniunii Europene au decis, joi, sa o propuna pe Ursula von der Leyen, provenind din familia politica de centru-dreapta, pentru un al doilea mandat de cinci ani in fruntea Comisiei…

- Marcel Ciolacu este alaturi Romania la Euro 2024. Premierul este unul dintre cei mai puternici susținatori ai echipei naționale și este prezent, trup și suflet, in tribuna. Participa și azi la meciul cu Slovacia și a plecat chiar in aceasta dimineața spre teren. Marcel Ciolacu susține Romania la Frankfurt…

- Marcel Ciolacu a vorbit despre problema drogurilor de la noi din țara, care s-a agravat tot mai mult in ultimii ani. Premierul a spus ca are in vedere modificarea legilor pentru combaterea consumului de substanțe interzise și declara ca este ingrijorat de varietatea de droguri extrem de periculoase…

- Gigi Becali, patronul echipei de fotbal FCSB, a declarat joi ca Guvernul Romaniei a modificat legislația pentru a simplifica inchirierea stadionului Ghencea, deținut de Ministerul Apararii Naționale, potrivit Gazetei Sporturilor (GSP). Becali a menționat ca guvernul a decis ca ministrul Apararii sa…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a declarat ca in perioada urmatoare va avea loc o sedinta comuna a guvernelor Romaniei si Ucrainei, reuniune care cel mai probabil se va desfasura la Bucuresti. „Mai mult ca sigur, in perioada urmatoare o sa avem o sedinta iarasi, Guvernul ucrainean cu Guvernul Romaniei.…

- Marcel Ciolacu susține inteligența artificiala și considera necesara utilizarea ei in anumite domenii. Premierul pledeaza pentru introducerea in licitații, unde, in anumite situații, un raspuns ajunge și in șase luni. Cu AI, soluționarea ar putea fi gata in doar 5 minute. Marcel Ciolacu vrea inteligența…

- Marcel Ciolacu a avut parte de o primire grandioasa la Palatul Prezidențial din Ankara, unde a fost intampinat de insuși președintele Recep Tayyip Erdogan. Premierul și oficialul Republicii vor susține discuții importante și vor pune la punct planuri marețe pentru țara noastra. Marcel Ciolacu, primit…

- Marcel Ciolacu i-a luat in vizor pe marii comercianți și producatori care au pacalit clienții din Romania scazand gramajul la produse dupa plafonarea prețurilor, ceea ce a facut ca romanii sa nu mai simta diminuarea costurilor. Premierul Romaniei a anunțat ca atat ANPC, cat și și Consiliul Concurenței…