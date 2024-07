Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu le-a urat, marți, succes sportivilor și antrenorilor care vor reprezenta Romania la Jocurile Olimpice de la Paris. El le-a spus sportivilor și antrenorilor din delegația Romaniei la Olimpiada ca o țara intreaga așteapta sa retraiasca bucuria și mandria generata de fotbaliști…

- In cadrul summitului NATO desfașurat la Washington, Alina Gorghiu a adus in atenție importanța majorarii numarului de femei in domeniile de securitate. Ea a transmis un mesaj clar, argumentand ca aceasta inițiativa reprezinta un pas crucial spre un viitor cu mai puține conflicte armate. Alina Gorghiu,…

- Dupa victoria de miercuri seara a echipei naționale de fotbal, premierul Marcel Ciolacu a transmis un mesaj jucatorilor noștri, pe Facebook. Prezent in tribunele stadionului de la Frankfurt, Marcel Ciolacu a trait la maximum emoțiile meciului. La incheierea partidei, el a transmis un mesaj echipei magice…

- Cu ocazia Zilei Drapelului Național, premierul Marcel Ciolacu a adresat un mesaj tuturor romanilor. „Sa ramanem uniți in jurul acestui simbol al identitații noastre este cel mai puternic semnal de respect fața de propria istorie”, se arata in mesaj. „Sarbatorim astazi Tricolorul, simbol al unitații…

- Marcel Ciolacu a vorbit despre problema drogurilor de la noi din țara, care s-a agravat tot mai mult in ultimii ani. Premierul a spus ca are in vedere modificarea legilor pentru combaterea consumului de substanțe interzise și declara ca este ingrijorat de varietatea de droguri extrem de periculoase…

- Marcel Ciolacu i-a luat in vizor pe marii comercianți și producatori care au pacalit clienții din Romania scazand gramajul la produse dupa plafonarea prețurilor, ceea ce a facut ca romanii sa nu mai simta diminuarea costurilor. Premierul Romaniei a anunțat ca atat ANPC, cat și și Consiliul Concurenței…

- Recenta renunțare a PSD de a mai sprijini candidatura medicului Cirstoiu la Primaria Capitalei a lasat perplexa lumea politico-mediatica din Romania, insa decizia a fost primita cu bucurie de activul de partid. Social-democrații primesc, in acest fel, satisfacția ca pot susține un om din randurile lor…

- Ministerul de Externe rus a transmis autoritaților romane un mesaj in care le acuza ca vor „sa anuleze cultura rusa”. Reacția vine dupa ce Ministerul Culturii a anulat un contract prin care Ambasada Rusiei inchiriase doua cinematografe. Ministerul de Externe rus a transmis un mesaj special pentru Romania,…