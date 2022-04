Stiri pe aceeasi tema

- Emmanuel Macron este reales președinte al Franței, in urma celui de-al doilea tur al votului. Al doilea tur s-a desfașurat duminica, 24 aprilie 2022. Luni dimineața, dupa numararea tuturor buletinelor de vot, Macron avea 58,5 la suta din voturi. Contracandidata lui, Marine Le Pen, a obtinut 41,45 la…

- Emmanuel Macron, reales duminica președinte al Republicii in Franța, a declarat ca votul alegatorilor care au ales sa blocheze Rassemblement national (Adunarea Nationala, partidul lui Marine Le Pen) „il obliga pentru anii care vor urma” și spune ca va fi „președintele tuturor”, potrivit AFP. „Știu ca…

- Emmanuel Macron a fost reales pentru un al doilea mandat de presedinte al Frantei cu 58,5% din voturi, a anuntat luni dimineata ministerul de interne de la Paris, anuntand un rezultat provizoriu dupa numararea tuturor buletinelor de vot, transmite dpa. Contracandidata sa de extrema dreapta, Marine Le…

- Președintele in exercițiu Emmanuel Macron este favorit pentru un nou mandat, insa scorul sondajelor este strans, iar candidata extremei-drepte Marine Le Pen are o șansa mai mare ca niciodata de a caștiga, scriu Le Monde și Reuters. Francezii merg azi la urne pentru a-și alege președintele. Votul va…

- Dezbaterea mult așteptata dintre cei doi candidați ramași in cursa prezidențiala din Franța ar putea sa nu schimbe opiniile alegatorilor, a declarat un expert francez in comunicare politica. Președintele in exercițiu Emmanuel Macron și liderul de extrema-dreapta Marine Le Pen se vor confrunta in cadrul…

- Procuratura din Paris a comunicat duminica agentiei dpa ca a primit un raport din partea OLAF (Oficiul European de Lupta Antifrauda) in care Marine Le Pen, candidata de extrema dreapta la presedintia Frantei, este acuzata de deturnare de fonduri. Turul doi al alegerilor prezidențiale din Franța, in…

- Candidata de extrema-dreapta la președinția Franței, Marine Le Pen , a declarat ca iși va continua campania in turul doi al alegerilor prezidențiale cu „calm și determinare”, invațand lecțiile din duelul anterior cu actualul președinte Emmanuel Macron. Macron și Le Pen au ieșit invingatori in primul…

- Duminica, 10 aprilie, este primul tur de alegeri in Franța, in care principalii candidați sunt Emmanuel Macron și Marine Le Pen. 12 politicieni candideaza la aceste alegeri prezidențiale dar șanse reale au doar primii doi. Se estimeaza ca Macron ar avea in fața lui Le Pen un avans de numai 2 – 3 suta.…