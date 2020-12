Marcel Ciolacu, mesaj dur de sfârșit de an: 2021 se anunță un an al austerității Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a postat un mesaj de sfarșit de an plin de critici pentru actualii guvernanți. Social-democratul susține ca anul 2021 va un unul al austeritații. El ii indeamna pe romani sa iși faca din nou auzita vocea. ”Au vrut sa subjuge Romania in 2020. Au vrut sa detina controlul total. Si pentru asta au fost in stare sa mearga pana acolo incat sa se joace clandestin cu vietile voastre, pentru ca n-au avut alt raspuns pentru a stopa pandemia. Nu i-ati lasat. Romanii sunt adevaratii eroi ai acestui an! Voi!!! Voi sunteti cei care ati gasit solutii, atunci cand statul v-a lasat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

