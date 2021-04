Stiri pe aceeasi tema

- Romania face parte, de 17 ani, din cea mai de succes alianta din istoria omenirii - Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord, ce asigura securitatea a peste un miliard de cetateni, a afirmat presedintele PSD, Marcel Ciolacu, intr-un mesaj transmis cu ocazia sarbatoririi Zilei NATO in Romania. "Acest…

- Intr-un mesaj postat pe pagina de Facebook, reprezentanța Comisiei Europene in Romania a anunțat „adeverințe electronice verzi pentru a facilita libera circulație, in condiții de siguranța, in interiorul UE in timpul pandemiei de COVID-19”. Imaginea care ilustreaza postarea este insa o aluzie la faptul…

- Reprezentanța Comisiei Europene in Romania a publicat, vineri, un mesaj pe Facebook in care explica implementarea adeverinței electornice de calatorie. Informațiile sunt insa insoțite de o imagine amuzanta, care face aluzie la conferința de presa a președintelui PSD Marcel Ciolacu, in care a fost surprins…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a discutat cu ambasadorul Marii Britanii in Romania, Andrew Noble. Discuțiile bilaterale au abordat teme precum drepturile muncitorilor romani in regat, comunitate care masoara dupa ultimele estimari aproximativ 400.000 de persoane. „Astazi am avut o intalnire cu Ambasadorul…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a lansat un mesaj critic la adresa Guvernului Citu pe care il acuza ca vinde Romania in plina criza: "nicio tara nu si-a vandut companiile strategice pe nimic atunci cand tara a fost la pamant. Liderul social-democrat, Marcel Ciolacu a dat asigurari ca PSD nu va accepta…

- Marcel Ciolacu, presedintele Partidului Social Democrat, a anuntat vineri ca s-a vaccinat, insa nu inainte de a se vaccina mama sa, care este unul dintre numerosii bolnavi cronici din Romania. „Astazi m-am vaccinat. Dar dupa mama mea! Nu as fi putut niciodata sa ma vaccinez inaintea ei, unul dintre…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a scris miercuri un mesaj pe Facebook in care saluta „preluarea mandatului de Președinte al Statelor Unite ale Americii de catre Joe Biden”. Ciolacu spune ca, sub noua administrație Biden, iși dorește ca parteneriatul cu Romania sa fie „extins și benefic ambelor parți”.

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, ii solicita președintelui Klaus Iohannis sa ceara „imperativ” ca Guvernul sa nu vanda pe nimic companiile romanești: „Sa nu fie partaș la acest furt”. „Iohannis trebuie sa faca un singur lucru la șueta anticonstituționala cu miniștrii de la Cotroceni: sa ceara imperativ…