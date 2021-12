Stiri pe aceeasi tema

- Președinte al Senatului și președinte al PNL, Florin Cițu, a transmis, pe contul de Facebook al partidului, un mesaj scurt, dar cu cel puțin o greșeala gramaticala. Citu afirma ca, la 1 Decembrie, sarbatorim istoria, eroii neamului, mostenirea si libertatea noastra, iar “azi, eroii nostri sunt medicii,…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, marți, la TVR ca PSD și PNL sunt in continuare rivale, la fel ca echipele de fotbal Steaua și Dinamo, dar ca “in interesul țarii” s-au aliat la guvernare așa cum jucatorii celor doua cluburi colaboreaza la echipa naționala. “Știți marile rivale, Steaua și…

- Președintele Klaus Iohannis și premierul interimar Florin Cițu, ales marți președinte al Senatului, nu participa la ședința solemna a Parlamentului, organizata cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei. Saptamana trecuta, pe 17 noiembrie, Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat, vineri, la nicio zi dupa prima intalnire cu liberalii pentru formarea unui nou guvern, ca, in opinia sa, “in acest moment de rascruce al Romaniei”, PNL și PSD nu au alta soluție politica decat o alianța la guvernare. “Ieri (joi – n.r.), am avut prima intalnire…

- Numarul parlamentarilor care au parasit grupul PNL a urcat la 9, dupa ce o parte dintre liberali au ales sa-l urmeze pe Ludovic Orban, care a anunțat, marți, ca iși continua activitatea ca parlamentar neafiliat. Pana acum, Ludovic Orban, fost președinte liberal și fost președinte al Camerei Deputaților,…

- Ludovic Orban a pierdut președința Partidului Liberal in fața lui Florin Cițu. Extrem de dezamagit de rezultat, Orban s-a ținut de cuvant și, de pe scena Congresului a anunțat ca iși va da demisia din funcția de președinte al Camerei Deputaților. De altfel, a spus inca din campanie ca cine pierde pleaca…

- Președintele PNL Ludovic Orban a lansat un apel “amplu” catre toți factorii implicați in criza politica din coaliția de guvernare. Orban a cerut maturitate și responsabilitate și a spus: “Nu putem, din motive conjuncturale sa aruncam coaliția in aer”. “Suntem azi intr-o situatie politica din care nu…

- Președintele PNL Ludovic Orban a venit in fața jurnaliștilor pentru a lansa un apel “amplu” catre toți factorii implicați in criza politica din coaliția de guvernare. Orban a cerut maturitate și responsabilitate și a spus: “Nu putem, din motive conjuncturale sa aruncam coaliția in aer” “Suntem azi intr-o…