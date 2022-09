Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu a declarat luni ca, dupa ce a trait in perioada comunismului, nu va cere romanilor, ca parlamentar, sa stinga becurile. Liderul PSD a mai spus și ca Romania nu se va confrunta cu lipsa energiei electrice: „Povestile ca ramane Romania fara energie sunt pentru adormit copiii, nu va ramane…

- Prim-ministrul Moldovei, Natalia Gavrilița, s-a intalnit, astazi, la București, cu omologul sau roman, Nicolae Ionel Ciuca. Oficialii au reconfirmat intenția de a avansa in implementarea proiectelor comune și realizarea agendei bilaterale consistente dintre cele doua țari, menționand intensitatea…

- Romanii au consumat mai puțina energie in primele sapte luni ale anului. Consumul final de energie electrica din Romania a scazut cu aproape 5%, iar cel casnic cu aproape 8 procente. Consumul final de energie electrica a totalizat, in primele sapte luni ale acestui an, peste 30,873 miliarde kWh. Acesta…

- Pe de alta parte, reprezentantii opozitiei spun ca intreaga criza energetica, din tara noastra, este cauzata de lipsa investitiilor. Romania nu risca sa ramana fara energie in sezonul rece, a dat asigurari premierul Nicolae Ciuca. El a amintit ca guvernul a adoptat deja un plan pentru iarna, iar saptamana…

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) S-a ajuns și aici: aproape 4.000 lei/MWh este prețul cu care s-a tranzacționat la București energie electrica cu livrare in ultimul trimestru al anului, iar cumparator a fost furnizorul cu cei mai mulți clienți din țara. OMV Petrom, cea mai mare companie de petrol și gaze din…

- Președintele social – democrat, Marcel Ciolacu, susține ca va fi adoptata o noua decizie privind plafonarea prețurilor la energia electrica, pana la sfarșitul acestei luni. In plus, considera ca ar trebui adoptate și masuri pe termen mediu, dorin sa fie adoptat un act normativ valabil pana in 2025.…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca a convenit cu omologul din Republica Moldova, Maia Sandu, realizarea unor pasi decisivi in ceea ce priveste interconectarea retelelor de energie electrica din cele doua tari. „In cadrul consultarilor noastre am abordat si subiectul securitatii energetice…

- Intrebat, miercuri, intr-o conferinta de presa cand ar trebui ca Romania sa treaca la o piata reglementata, in energie, Marcel Ciolacu a subliniat ca nu trebuie sa existe un vid legislativ, iar ordonanta care prevede anumite compensari in acest domeniu, s-ar putea prelungi. ”Cu respectarea legii,…