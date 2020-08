Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat ca în cursul zilei de luni va fi depusa motiunea de cenzura la adresa Cabinetului Orban, document care se intituleaza "Guvernul PNL - de la pandemie la pandemita generalizata. Belsug în buzunarele clientelei PNL, saracie în…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat ca in cursul zilei de luni va fi depusa motiunea de cenzura la adresa Cabinetului Orban, document care se intituleaza "Guvernul PNL - de la pandemie la pandemita generalizata. Belsug in buzunarele clientelei PNL, saracie in buzunarele romanilor".…

- Marcel Ciolacu susține ca moțiunea de cenzuta impotriva Guvernului va trece. Președintele PSD estimeaza ca 252 de parlamentari vor vota documentul. ”Cred ca e un moment 0 in care nu mai exista gri in Parlament. Exista alb și negru. Acest guvern trebuie sa plece.”, a spus Ciolacu.

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca motiunea de cenzura pe care PSD o va depune in Parlament impotriva Guvernului Orban, va trece cu peste 250 de voturi. ”Motiunea de cenzura va trece. Este alb si negru, nu mai este gri. Daca ati fi fost in Parlament astazi, toti liderii politici,…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat, miercuri, la dezbaterea din Parlament la care participa premierul Ludovic Orban, ca social-democrații vor depune moțiunea de cenzura in 17 august. Ciolacu a acuzat guvernarea liberala ca a distrus economia, „a vamuit sanatatea romanilor” și nu…

- Marcel Ciolacu spune ca Guvernul liberal este „un esec politic”, iar PSD nu va mai astepta iesirea din starea de alerta, ci va depune motiunea de cenzura in cursul lunii august. „Am decis ca in luna august sa depunem motiune de cenzura. Haos mai mare decat este acum nu poate exista atat in gestionarea…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a avertizat, astazi, Guvernul ca daca nu marește alocațiile copiilor, social-democrații vor depune moțiune de cenzura la 1 august, indiferent daca Romania va fi sau nu in stare de urgența.

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, marti, ca in momentul in care PSD va depune motiunea de cenzura la adresa Guvernului Orban, partidul sau va avea o alternativa la guvernare, dar a evitat sa spuna cine va fi propunerea de premier. Intrebat, marti, intr-o emisiune a TVR daca…