Premierul Marcel Ciolacu a declarat luni ca și-ar dori ca o parte din lucrarile de pe Valea Oltului sa fie facute noaptea pentru a evita disconfortul, nu pentru a raspunde la proteste. Intrebat la sediul PSD despre protestele șoferilor cauzate de inchiderea circulației pe Valea Oltului, Marcel Ciolacu a precizat ca, impreuna cu ministrul Transporturilor, […]