Stiri pe aceeasi tema

- Opoziția social-democrata depune miercuri, la Senat, motiunea simpla impotriva ministrului Economiei. Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat ca partidul incerca sa adune voturi suficiente pentru acest demers. CITEȘTE ȘI: Tineri din comuna Rociu reținuți de polițiști Potrivit social-democraților,…

- ”Domnu Nasui... au depus 27.000 de IMM-uri, 27.000 de companii romanesti au trimis dosare, hartii, le-au cerut zeci de hartii. A venit un ministru – e un om de bun simt, dar functia l-a doborat – plus ca exista suspiciuni clare de masluire. Prima oara le-au spus oamenilor: dom-le primii care acceseaza…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca „exista suspiciuni clare de masluire” in privința Masurii 3 pentru granturi de investitii: „Eu ma mir ca nu a descins DNA”. Claudiu Nasui, ministrul Economiei, avea cont de administrator pe platforma, lucru pe care, il cele din urma, l-a recunoscut.…