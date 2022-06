Stiri pe aceeasi tema

Directorul Teleradio-Moldova, Vlad Turcanu, a acuzat juriul de la Chisinau ca, spre deosebire de publicul moldovean care a acordat cele mai multe voturi artistilor din Romania si Ucraina, a ales sa ofere cele mai multe puncte Ucrainei si Marii Britanii, ignorand prestatia Romaniei.

Senatorul neafiliat Diana Sosoaca anunta ca, impreuna cu alti cinci deputati, solicita autoritatilor romane si ambasadelor sa faca toate demersurile pentru a incepe negocierile "in vederea incetarii ostilitatilor" dintre Ucraina si Federatia Rusa.

Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a spus ca, in acest moment, nu exista baze de antrenament NATO pentru soldații din Ucraina, pe teritoriul Romaniei.

Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca, desi nu a fost invitat prin intermediul presedintiei Romaniei sa faca vizita in Ucraina, va avea o discutie cu presedintele Klaus Iohannis inainte de a face, saptamana viitoare, deplasarea in tara aflata in razboi. Ciolacu este de parere ca ar fi fost…

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, susține ca Transnistria a fost afectata de ruperea relațiilor economice cu Ucraina. Potrivit acestuia, in prezent, combustibilul, produsele alimentare, dar și medicamentele care ajung in stanga Nistrului provin din țarile europene.

Ursoaica Masha, care timp de aproape 20 de ani a trait intr-un circ din Ucraina, a ajuns, luni dimineata, in Romania si pana la sfarsitul zilei va fi primita la Sanctuarul Libearty de la Zarnesti, administrat de Asociatia Milioane de Prieteni (AMP), potrivit Agerpres.

Ucraina intra total pe modul Razboi - tot ceea ce se știe despre o viața democratica dispare odata cu ultima decizie a Consiliului de Securitate și Aparare Naționala a Ucrainei (echivalentul CSAT din Romania). Anunțul a fost facut de președintele Volodimir Zelenski:

Klaus Iohannis efectueaza o vizita la Chișinau și a transmis ca Romania este alaturi de Republica Moldova, in contextul in care Rusia a atacat Ucraina, iar milioane de ucraineni și-au parasit țara. "Puteți sa contați pe noi", i-a spus Iohannis președintelui Maia Sandu.