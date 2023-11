Marcel Ciolacu: „Legea pensiilor intră în linie dreaptă” Premierul anunța ca absolut toate neințelegerile și problemele pe Legea pensiilor au fost rezolvate in discuțiile din Coaliție de asta seara. „Toate aspectele legate de Legea pensiilor, inclusiv cele privitoare la sursele de finanțare, au fost clarificate in ședința Coaliției din aceasta dupa-amiaza. Prin urmare, Legea intra in linie dreapta in Parlament, fiind susținuta de intreaga Coaliție. Totodata, am decis ca, impreuna cu domnul președinte Ciuca, sa depunem cat mai repede un proiect pentru combaterea evaziunii fiscale și creșterea incasarilor la buget. Ii asigur pe pensionari ca ne vom ține… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

