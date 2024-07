Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu le-a explicat, sambata, șoferilor, de ce n-ar trebui sa fie suparați de din cauza Ordonanței 84 prin care s-a modificat Codul Rutier, in contextul in care tot mai mulți romani susțin retragerea acesteia.

- Reprezentanții Poliției spun ca legislația a fost imbunatațita dupa ce „a invațat ceva” in urma accidentului de la 2 mai, in care Vlad Pascu, drogat la volan, a ucis doi tineri. Explicațiile Poliției Romane vin dupa un val de nemulțumiri și un protest anunțat fața de Ordonanța 84 care modifica Codul…

- Marcel Ciolacu nu cedeaza la presiunile șoferilor și spune ca ordonanța prin care conducatorii auto care refuza testarea de catre polițiști cu etilotestul sau drugtestul vor ramane fara permisul de conducere pana la primirea rezultatelor mostrelor biologice ramane in vigoare.

- Soferii se revolta, dupa ce Guvernul a adoptat Ordonanța de Urgența prin care Codul Rutier a fost modificat. Cei care refuza testarea cu aparatul etilotest sau drug-test sa ramana fara permis pana vin rezultatele probelor de sange. Nemultumirea soferilor este legata, mai ales, de faptul ca Politia Rutiera…

- O ordonanța de urgența aprobata de Guvernul Romaniei pe 28 iunie 2024 modifica Codul Rutier in zona prevederilor referitoare la controalele in trafic. Astfel, potrivit OUG 84/2024, șoferii care refuza sa fie verificați cu aparatul DrugTest și solicita, in schimb, sa dea proba de sange vor avea permisul…

- "Daca politiștii sunt acuzați de fapte de corupție, sa iși piarda pensia speciala!" Avertismentul vine din partea premierului Marcel Ciolacu. Inainte de ședința de guvern de astazi, șeful Executivului a mai abordat și subiectul protestului angajațiilor de la Secretariatul General al Guvernului și din…

- Ședința Guvernului Romaniei are loc, astazi, 14 mai, la Brașov, in Cladirea Cercului Militar. Marcel Ciolacu, prim-ministrul țarii, va face declarații.  https://www.facebook.com/share/v/ihTKMJQeVkM75TjA/ Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului Romaniei, de astazi, 14 mai,…

- „Tinand cont ca am avut si o vizita de putin timp in Emiratele Arabe Unite, cred ca era necesara prezenta mea pentru a impulsiona lucrurile impreuna in directia pe care ne-o dorim cu totii. Stimata doamna ministru, Excelentele Voastre, stimati membri ai Comitetului de Cooperare Romania-Emiratele Arabe…