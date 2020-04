Marcel Ciolacu: "Lăsați politica și faceți odată ceva pentru oameni! Testați-i și reporniți economia!" ​​&"Roman – ești un mare mincinos! Te-au pus #stapâniiPNL sa minți ca un nerușinat pentru a acoperi incompetența Guvernului tau și a baronilor voștri din județe!&", scrie președintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, pe pagina sa de Facebook, citat de site-ul PeBloguri.



&"În Suceava, Timiș, Arad, Brașov sau Deva, conduse de ani de zile de PNL, sunt #focare de infecție necontrolate unde mor oameni și tu dai vina tot pe PSD?! Nu ți-e rușine?! Mor oameni, neispravitule, pentru ca PNL este incompetent și nu face nimic!



Uita-te în Maramureș, Bistrița,…

Sursa articol: hotnews.ro

