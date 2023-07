Premierul Marcel Ciolacu a explicat, marti seara, ca nu a calatorit cu avionul de linie in vizita sa oficiala in Germania ca un exercitiu de imagine in vederea unei candidaturi la Presedintia Romaniei, ci pentru ca asa este el si ca este pariul vietii sale de a nu se schimba. Intrebat daca va candida la Presedintia Romaniei, Ciolacu a raspuns negativ si a explicat calatoria sa cu avionul de linie. ”Haideti sa devenim cu totii normali. Eu asa am calatorit pana acum, foarte rar eu si familia mea am calatorit la business, poate la un drum foarte lung. Asa am calatorit pana acum. E un lucru normal.…