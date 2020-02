Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca este o mascarada ca un partid sa propuna un premier si sa decida sa nu il voteze, dar „mascarada ar fi si mai mare daca CCR spune ca nu trebuia desemnat tot Orban”. El spune ca este „exclus sa stam cu guvern interimar pana in noiembrie”. „Romanii…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, duminica, la Palatul Parlamentului, ca luni va fi depusa sesizarea la CCR privind numirea din nou de catre președintele Klaus Iohannis a lui Ludovic Orban premier, deși Parlamentul a demis prin vot Executivul Orban.Citește și: Sustinere…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, spune ca ia in calcul sesizarea Curtii Constitutionale in situatia in care presedintele Klaus Iohannis il va propune tot pe Ludovic Orban pentru functia de prim ministru, potrivit news.ro.a"Dupa ce a existat in Parlament cel mai mare scor la o…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, si-a exprimat joi indoiala in ce priveste legalitatea nominalizarii lui Ludovic Orban ca prim-ministru, dupa ce a trecut motiunea de cenzura, mentionand ca PSD va cere lamuriri in acest sens. "Am luat si eu act din presa de auto-propunerea domnului Orban…

- Marcel Ciolacu a mers impreuna cu mai multi lideri PSD, consultari la Palatul Cotroceni pentru a-i propune presedintelui Klaus Iohannis ca Remus Pricopie sa fie premier. "Am fost invitati astazi de catre presedintele Romaniei, constitutional, sa luam parte la consultari. Din acest moment,…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, vineri, ca daca moțiunea de cenzura va fi adoptata, va propune un guvern de uniune naționala pana in luna noiembrie, ”cand sunt alegeri la termen”.”Este o moțiune serioasa și chiar dorim sa treaca. Nu avem un scop politic, nu avem…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi, la Palatul Parlamentului, ca PSD va depune un amendament la legea bugetului de stat pe anul 2020 prin care alocațiile copiilor sa fie dublate. Daca bugetul va fi asumat de Guvern și nu va trece prin Parlament, PSD va depune un proiect de…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a explicat ca PSD va depune un proiect de lege in Parlament, pentru modificarea Legii bugetului, in așa fel incat sa se ajunga la dublarea alocațiilor pentru copii. Ciolacu arata ca și PNL a facut la fel, anul trecut, la dezbaterile pe buget și tocmai…