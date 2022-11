Stiri pe aceeasi tema

- „Pentru mine, acest 1 Decembrie este, cu gandul la Iorga, despre certitudinea ca acest popor va gasi intotdeauna forța de a depași toate situațiile de criza”, spune liderul PSD, Marcel Ciolacu, la ședinta solemna comuna a Parlamentului consacrata sarbator

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca Ziua Nationala este momentul in care „celebram mandria, unitatea, solidaritatea, taria de caracter si curajul eroic al inaintasilor nostri”. „Ziua Nationala este momentul in care celebram mandria, unitatea, solidaritatea, taria de…

- Csoma Botond, deputat UDMR, a spus in discursul din timpul ședintei solemne a Parlamentului consacrata sarbatoririi Zilei de 1 Decembrie, ca „liderii politici și religioși ai romanilor ardeleni știau foarte bine ca Ardealul nu era numai romanesc, ci și unguresc, sasesc și evreiesc”. Acest lucru a infuriat-o…

- Mai mulți lideri ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) s-au adunat de urgența, duminica seara, la Președinția Republicii Moldova dupa o invitație a președintei Maia Sandu. Potrivit surselor Libertatea, aceștia urmeaza sa discute despre soarta Guvernului condus de Natalia Gavrilița. Cele doua scenarii…

- Șeful PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat ca a a discutat despre necesitatea unor soluții comune pentru o eventuala criza economica cu liderii din familia politica europeana din care face parte PSD.

- Criza? Nu exista criza pentru PSD si PNL, ci doar pentru romani, spune președintele PMP Bistrița-Nasaud, Ionuț Simionca. „Pentru majorarea pensiilor, PSD si PNL se cearta public de cateva luni. Pentru majorarea indemnizatiilor demnitarilor, consensul a fost instant si unanim, asa cum arata votul de…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, joi, in legatura cu propunerea de majorare a pensiilor anuntata de ministrul Muncii, ca el si premierul Nicolae Ciuca vad necesitatea de a fi pensiile majorate, insa nu au inaintat niciun procent in acest sens, in timp ce prim-ministrul a mentionat ca este…