Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu s-a intalnit luni la Washington cu Lloyd Austin, secretarul american al apararii, in cadrul vizitei sale oficiale in SUA. Cei doi oficiali au discutat despre razboiul din Ucraina si despre situatia de securitate de la Marea Neagra.

- Premierul Marcel Ciolacu a avut luni, o intrevedere cu Lloyd Austin, secretarul american al apararii, la Washington, in cadrul vizitei oficiale pe care o efectueaza in SUA. Cei doi au discutat despre razboiul din Ucraina si situatia de securitate de la Marea Neagra dar si despre investitiile in aparare.…

- Ministrul Apararii Nationale, Angel Tilvar, a indemnat companiile britanice sa participe la achizitiile pentru dotarea fortelor armate ale Romaniei, in cadrul unei intrevederi cu James Cartlidge, ministru de stat pentru inzestrare al Marii Britanii. Potrivit unui comunicat al Ministerului Apararii Nationale…

- Romania aspira, pe baze legitime, sa devina lider regional. Vocația sa geopolitica ii potențeaza acest amplu țel. In calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene, stat ce a recuperat decalaje majore de dezvoltare in decursul procesului sau de integrare, pilon al Flancului Estic al NATO și partener…

- Marcel Ciolacu a anunțat astazi, la inceputul ședinței de Guvern, ca Romania are peste 100 de persoane fugare, care se sustrag efectuarii detenției. Premierul a salutat inițiativa ministrului de Justiție de a aduce modificari Codului Penal astfel incat sa fie descurajata fuga din țara. Astazi, premierul…

- update Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, nu va mai sustine discursul programat, marti, de la ora 17,00, in plenul reunit al Parlamentului, potrivit unor surse parlamentare. Anterior, Birourile permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului au decis ca sedinta comuna a Parlamentului,…

- Ministrul Apararii Naționale, Angel Tilvar, a transmis la intalnirea cu secretarul american al apararii Lloyd Austin ca parteneriatul strategic al țarii noastre cu SUA „este vital pentru securitatea noastra naționala, astazi, cand razboiul a revenit in Europa”. Intrevederea ministrului apararii naționale…

- Analistul militar, jurnalistul Radu Tudor, dezvaluie faptul ca un avion al SUA a survolat zonele din Romania unde au cazut dronele rusești, dar au supravegheat și atacurile Rusiei asupra portului Ismail, din Ucraina.Avionul american in cauza executa misiuni de monitorizare NATO pe teritoriul Romaniei,…