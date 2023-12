Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a discutat cu reprezentanții Google in cadrul vizitei sale de lucru in SUA. Ciolacu a evidențiat importanța specialiștilor bine pregatiți și a subliniat angajamentul guvernului pentru reforma digitala. Guvernul Romaniei prioritzeaza investițiile majore in centre de date…

- Marcel Ciolacu s-a intalnit, luni, cu secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, caruia i-a multumit pentru ajutorul acordat in recuperarea romanilor aflati in Fasia Gaza. Premierul a cerut sustinere si pentru Republica Moldova: „E cea mai vulnerabila țara din Europa dupa Ucraina, unde exista un conflict…

- Khaled Meshal, unul dintre liderii Hamas, a spus ca spera in continuarea in sprijinul Rusiei, in razboiul impotriva Israelului. “Moscova este unul dintre aliații cheie ai Hamas”, a declarat Khaled Mashal, la un post tv egiptean. De asemenea, a mulțumit Moscovei pentru ajutorul acordat. “Rușii au beneficiat…

- Premierul a anunțat ca sunt discuții cu autoritațile implicate in conflict pentru a scoate romanii din Fașia Gaza și orașele apropiate de acest teritoriu controlat de teroriști.In același timp cu Marcel Ciolacu la Tel Aviv se va afla și cancelarul german Olaf Scholz.Vizita in Israel vine vine inainte…

- Regiunea extinsa a Marii Negre trebuie sa fie protejata impotriva efectelor razboiului Rusiei impotriva Ucrainei, a declarat presedintele Klaus Iohannis in interventia nationala in cadrul Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite, informeaza AGERPRES . Seful statului a amintit ca „inca din prima…

- Marți dupa-amiaza, membrii Uniunii Naționale a Consiliilor Județene și cei ai Asociației Municipiilor, Asociației Orașelor și Asociației Comunelor din Romania au participat la o serie de discuții cu premierul Marcel Ciolacu, principalul subiect fiind impactul masurilor de reducere a cheltuielile bugetare,…

- Presedintele AUR, George Simion, s-a sansat intr-un val de ironoo la adresa premierului Marcel Ciolacu. L-a atacat pe seful PSD pe marginea importului de cereale si a esecului numit Schengen. Guvernul Romaniei asteapta din partea Ucrainei prezentarea Planului de actiune cu privire la masurile eficiente…