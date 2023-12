Stiri pe aceeasi tema

- Romanii nu pot fi tinuti in tara decat dezvoltand serviciile publice si infrastructura, a afirmat premierul Marcel Ciolacu, duminica, in cadrul unei receptii unde s-a intalnit cu romani stabiliti in SUA. „Nu am venit sa insist sa reveniti in Romania, pentru ca stiu ca n-o veti face. Ati realizat si…

- Romanii nu pot fi tinuti in tara decat dezvoltand serviciile publice si infrastructura, a afirmat premierul Marcel Ciolacu, duminica, in cadrul unei receptii unde s-a intalnit cu romani stabiliti in SUA. „Nu am venit sa insist sa reveniti in Romania, pentru ca stiu ca n-o veti face. Ati realizat si…

- Romanii nu pot fi tinuti in tara decat dezvoltand serviciile publice si infrastructura, a afirmat premierul Marcel Ciolacu, duminica, in cadrul unei receptii unde s-a intalnit cu romani stabiliti in SUA."Nu am venit sa insist sa reveniti in Romania, pentru ca stiu ca n-o veti face. Ati realizat si…

- "Nu am venit sa insist sa reveniti in Romania, pentru ca stiu ca n-o veti face. Ati realizat si aveti deja o familie in Statele Unite si sunt ferm convins ca va este foarte greu sa reveniti in acest moment in Romania. In schimb, putem dezvolta lucruri impreuna", a aratat el.Marcel Ciolacu a spus ca…

- Program plin pentru premierul Marcel Ciolacu. Premierul a amanat ședința de Guvern Azi-noapte s-a intors din Egipt alaturi de romanii evacuați din Gaza, la ora 13.00 are o ședința de Guvern, iar dimineața s-a intalnit și cu ambasadoarea Statelor Unite ale Americii in Romania, E.S. Kathleen Ann Kavalec.…

- Dupa reacțiile controversate ale cetațenilor in ceea ce privește schimbarile plaților cash, Marcel Ciolacu a facut un anunț important. Premierul a transmis ca va schimba limita plațior in numerar, insa este la fel de hotarat sa combata evaziunea fiscala din Romania. Din acest motiv, are un mesaj pentru…

- Premierul a declarat, dupa sedinta conducerii partidului, ca astazi va avea o intalnire cu bancile, apoi cu IMM-urile, pe tema plafonarii platilor cash. ”Nu este vorba de renuntare, este vorba sa nu fie lumea afectata. Nu stiu daca modificarea plafoanelor este cea mai buna solutie. Este o problema…

- Seful misiunii FMI pentru Romania, Kees Martijn, se intalnește cu premierul Marcel Ciolacu, apoi susține o conferința de presa in care va prezenta concluziile vizitei sale in Romania. Intalnirea dintre șeful echipei FMI și premierul Romaniei se desfașoara in ziua de 4 octombrie 2023, de la ora 10.30,…