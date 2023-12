Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat la intalnirea cu Secretarul american al Apararii ca avem nevoie de o cooperare sporita in materie de securitate cu Statele Unite, dar și de un angajament economic puternic. In cadrul vizitei de lucru pe care o efectueaza in Statele Unite ale Americii, premierul Marcel…

- Premierul Marcel Ciolacu s-a intalnit luni la Washington cu Lloyd Austin, secretarul american al apararii, in cadrul vizitei sale oficiale in SUA. Cei doi oficiali au discutat despre razboiul din Ucraina si despre situatia de securitate de la Marea Neagra.

- Avem nevoie de o cooperare sporita in materie de securitate cu Statele Unite, dar și de un angajament economic puternic, a spus, luni, premierul Marcel Ciolacu, in cadrul intalnirii cu secretarul american al Apararii, Lloyd J. Austin.

- In cadrul vizitei sale oficiale in Statele Unite, premierul Marcel Ciolacu a avut o intalnire cu Secretarul american al Apararii, Lloyd J. Austin, la Washington, in cadrul careia s-a pus accent pe consolidarea Parteneriatului Strategic dintre Romania și Statele Unite.

- Andrei Muraru a declarat in fata comunitatii de romani din SUA ca ii doreste lui Marcel Ciolacu sa aiba parte de intalniri de substanta pentru prosperitatea si securitatea romanilor. “Rolul meu in aceasta vizita se incheie aici. Multumesc echipei mele de la Ambasada Romaniei de la Washington pentru…

- „Sunt ferm convins ca cu ajutorul dumneavoastra proiectul de suflet al nostru, al tuturor romanilor, dar in acest moment si proiectul de suflet al doamnei ambasador al Statelor Unite in Romania, renuntarea la vizele si programul Visa Waiver va deveni realitate din anul 2025. Nu vom putea reusi aceasta…

- Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro) Premierul Marcel Ciolacu, președintele PSD, se va afla in vizita in Statele Unite ale Americii, in perioada 2 – 7 decembrie, informeaza G4Media, care citeaza surse politice. El va discuta, printre alții, cu Lloyd Austin, secretarul Apararii, cu Antony Blinken, secretarul…

- Premierul Marcel Ciolacu va efectua o vizita oficiala in Statele Unite ale Americii, incepand de duminica pana miercuri, impreuna cu o delegatie guvernamentala din care fac parte ministrul Apararii (Angel Tilvar), ministrul de Externe (Luminita Odobescu), ministrul Economiei (Radu Oprea) si ministrul…