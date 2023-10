Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a avut astazi, la Palatul Victoria, o intalnire cu delegația Fondului Monetar Internațional condusa de Jan Kees Martijn, aflata in Romania pentru misiunea anuala de evaluare. Guvernul Romaniei este puternic angajat in susținerea creșterii economice, reducerea cheltuielilor publice…

- ”Premierul Marcel Ciolacu a avut astazi, la Palatul Victoria, o intalnire cu delegatia Fondului Monetar International condusa de Jan Kees Martijn, aflata in Romania pentru misiunea anuala de evaluare. Guvernul Romaniei este puternic angajat in sustinerea cresterii economice, reducerea cheltuielilor…

- Premierul a avut, miercuri, o intalnire cu delegația Fondului Monetar Internațional, aflata in Romania pentru misiunea anuala de evaluare. Marcel Ciolacu a punctat in timpul intalnirii ca Executivului susține cu prioritate proiectele din transporturi, sanatate și educație.

- ”Creșterea noastra economica se bazeaza pe investiții. Susținem cu prioritate proiectele de infrastructura, in special in transporturi, avand in vedere faptul ca investițiile in acest domeniu au cel mai mare grad de multiplicare in economie. Acordam aceeași atenție proiectelor de investiții in sanatate…

- „Creșterea noastra economica se bazeaza pe investiții”, a spus premierul Marcel Ciolacu la o intalnire avuta miercuri cu delegația Fondului Monetar Internațional condusa de Jan Kees Martijn. Delegația se afla in Romania pentru misiunea anuala de evaluare.

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, afirma ca pachetul de masuri fiscal-bugetare aflat in analiza pentru consolidarea bugetului de stat trebuie sa aduca inca din 2023 o economie la buget de aproximativ 12 miliarde de lei, iar din sedinta cu premierul Marcel Ciolacu si echipa de experti a ministerului…