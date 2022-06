Marcel Ciolacu, întrebat despre scumpirea combustibilului: Nu nu am fost mare adept al scăderii TVA la carburant „Nu nu am fost mare adept al scaderii TVA la carburant. Ati vazut ce s-a intamplat in Germania, unde a scazut TVA si carburantul s-a scumpit. Am venit cu o masura cu 0,5 bani din acciza doar pentru transportatori, pentru cei care fac transport de persoane si pentru distribuitori, incercand sa venim pe o zona punctuala a economiei. Ce ma mir eu este altceva – 120 de dolari pe baril era si acum un an sau doi si aveam la pompa pretul de 7,8 lei pe litru. Acum este tot 120 de dolari barilul, iar pretul este peste 9 lei. Eu vreau sa va intreb si pe dumneavoastra, si pe cei de la Consiliul Concurentei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

