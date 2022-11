Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marți seara, 15 noiembrie, la Romania TV, ca nu are atributii in schimbarea unui ministru, dar ca va avea dreptul sa „iși asume sau nu un membru al Guvernului” dupa ce va prelua conducerea Executivului, in luna mai 2023, atunci cand se va face rotația cu PNL potrivit protocolului semnat in noiembrie 2021. Marcel Ciolacu a precizat ca are o „relatie corecta” cu premierul Nicolae Ciuca si ca nu el este cel care face evaluarea ministrilor. „Eu nu am atributii. Am o relatie corecta cu domnul prim-ministru Nicolae Ciuca si mi se pare corect sa avem aceasta…