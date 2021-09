Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca participarea presedintelui Klaus Iohannis la congresul PNL este "o implicare nepermisa" pentru un presedinte in viata politica. El a fost intrebat intr-o conferinta de presa organizata la sediul central al PSD ce parere are despre…

- „Iarasi o implicare nepermisa pentru un presedinte in viata politica, este nepermisa oricarui sef de stat sustinerea unui partid, lucru pe care il face de 7 ani de cand e presedinte.Ma asteptam sa vorbeasca la New York despre solutii privind cresterea pretului la energie”, a afirmat Marcel Ciolacu,…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca participarea presedintelui Klaus Iohannis la congresul PNL este "o implicare nepermisa" pentru un presedinte in viata politica. El a fost intrebat intr-o conferinta de presa organizata la sediul central al PSD ce parere are despre anuntul…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a afirmat, intrebat miercuri cum vede participarea lui Klaus Iohannis la Congresul PNL din 25 septembrie, ca aceasta este din nou o implicare nepermisa a unui sef de stat in viata politica.

- Mai au doar sa bata in cuie aceasta alianța, s-o oficializeze printr-o guvernare comuna sau printr-un guvern minoritar sprijinit in parlament. Cu prilejul acestei moțiuni de cenzura, in ciuda declarațiilor stufoase ale noilor lideri ai PSD, respectind la virgula punctajul primit de la partid, s-a devoalat…

- „Nu am vorbit. Ce sa-mi ofere mie Iohannis mai mult decat mi-au oferit romanii. N-am dosare penale, n-am furat, traiesc din salariu, ghinion. Sunt un om normal, am o familie normala. Ce poate sa-mi ofere mie Iohannis și colegilor mei ca eu sa fac ințelegere cu Iohannis? Pe ce sa fac ințelegere? Dupa…

- ​Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat luni ca va depune moțiunea de cenzura atunci când vor avea voturile necesare în Parlament. În acest context, el i-a cerut președintelui Klaus Iohannis sa îi ceara demisia premierului Cîțu, despre care a spus ca este un „condamnat…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu nu este prima data cand anunța ceva, dupa care se razgandește asemeni lui Calin Popescu Tariceanu. Ieri seara, la un post TV, Marcel Ciolacu a anunțat ca in week-end, la Consiliul Politic Național al partidului, al doilea for dupa Congres ca importanța, se va decide introducerea…