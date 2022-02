Stiri pe aceeasi tema

- The chairman of the Social Democratic Party (PSD), Marcel Ciolacu, stated in a press conference held on Friday in Razboieni that he will retire from political life and the positions held if he were arraigned for corrupt activities. Ciolacu said that he found out from journalists that the Mayor…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, vineri, comentand cazul lui Mihai Chirica, primarul din Iasi, ca, daca va fi vreodata trimis in judecata pentru fapte de coruptie, se va retrage din functiile detinute, pana la clarificarea situatiei sale juridice. La randul sau, liderul PSD Iasi Maricel…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri, la Razboieni, in judetul Iasi, ca parlamentarii social-democrati vor vota impotriva motiunii simple pentru demiterea ministrului Energiei, Virgil Popescu. ‘Evaluarea ministrilor n-o face coalitia, evaluarea ministrilor o face prim-ministrul. Daca…

- Ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Marius Budai, a declarat vineri ca daca vor fi necesare si in primavara masuri care sa protejeze consumatorii din cauza cresterii preturilor la energie, atunci acestea vor fi luate, el precizand ca reprezentantii guvernului nu vor sta pasivi. "Din pacate, cresterea…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca nu sustine vaccinarea obligatorie, dar ca recomanda vaccinarea impotriva COVID-19. El a raspuns astfel unei declaratii a sefei CE, Ursula Von der Leyen, care a spus ca Uniunea Europeana ar trebui sa ia in calcul introducerea obligativitatii vaccinurilor…

