Marcel Ciolacu, întrebat despre creşterea impozitului pe locuinţe: Au o altă formulă şi viziune primarii de municipiu, iar Asociaţia Municipiilor din România va face o propunere „A fost aceasta discutie si urmeaza sa am o discutie in coalitie. Nu e foarte clar amendamentul si vor sa vina cu anumite lamuriri si o sa vina si ei cu o propunere la liderii de grup. Marirea taxelor locale sub nicio forma nu ajuta bugetul de stat de unde se dau mariri de salarii sau pensii. Sunt doua lucruri total diferite. Au o alta formula si viziune primarii de municipiu, iar AMR va face o propunere. Stiti foarte bine ca aceasta marire pe proprietati care ajuta bugetele locale a fost facuta acum trei luni de zile, prin ordonanta de urgenta. Primarii au venit si au explicat tehnic ca nu se… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

