- „Haideți sa vedem, e dreptul constituțional al dlui Liviu Dragnea sa ceara liberarea condiționata. Sa lasam lucrurile sa... Nu cunosc ce prevede condamnarea dlui Dragnea, cat timp dureaza interdicțiile cetațenești, cat nu are voie sa faca politica, daca exista așa ceva... Este o discuție care nu-și…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, spune ca este posibil sa il contacteze pe Liviu Dragnea, dupa o eventuala eliberare a acestuia din penitenciar, dar numai „ca om”, nu ca președinte al partidului.

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat miercuri, dupa ce Liviu Dragnea a primit aviz pozitiv pentru eliberare conditionata si ar putea iesi din inchisoare in aceasta vara, ca „nu-si are rostul in acest moment” o discutie despre revenirea in partid a fostului sau lider. Ciolacu s-a numarat printre…

- Liviu Dragnea, 58 de ani, a primit aviz favorabil din partea comisiei din Penitenciarul Rahova pentru eliberare conditionata, a informat Digi24. Flavia Teodosiu, avocata fostului președinte PSD, a confirmat informația pentru Libertatea.Liviu Dragnea a solicitat deja Judecatoriei Sectorului 5 București…

- "M-am deplasat in Insula Belina, din cate imi amintesc, de doua ori, in 2014 si 2016, la invitatia colegului meu Liviu Dragnea, vice prim-ministru.Am observat o cabana, nu am intrat in interior si nu am ramas peste noapte. Era un loc amenajat ad hoc, unde am aterizat cu elicopterul in 2014. In 2016,…

- Potrivit portalului instantelor, cererea de eliberare conditionata a fost depusa pe 12 aprilie.Fostul lider al PSD executa o pedeapsa de trei ani și șase luni de inchisoare in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman.Dragnea a fost condamnat definitiv de Instanța Suprema pe 27 mai 2019, pentru…

- "Ieri am fost in vizita la Liviu Dragnea! Sunt trist și foarte ingrijorat! Și ca o concluzie, voi posta un text asumat de unul dintre cei care imi scriu in mod constant. Se numește Teodor Daniel și suna așa: 'Speranțele și voturile multor romani se afla intr-o celula din Penitenciarul Rahova!'. Punct",…