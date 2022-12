Stiri pe aceeasi tema

- Date ingrijoratoare de la Direcția de Statistica Alba. Cum a evoluat inflația și cu cat a crescut prețul la alimente și energie Creșterile de prețuri și explozia inflației sunt resimținte de romani in propriile buzunare, dar ele sunt confirmate și de datele statistice. Rata inflatiei de la inceputul…

- ”Este un pret maximal, piata scade, normal ca scade si pretul. Eu vorbesc cu dumneavoastra despre o decizie politica, ceea ce tine, in Parlament, modificarile pe care le vom face dupa ce le convenim in coalitie, legislatia secundara nu e treaba noastra, e treba ANRE-ului si sunt ferm convins ca vor…

- Aceasta dinamica este alimentata de o crestere a preturilor energiei, din nou, domeniu in care inflatia atinge 41,9%, ”cel mai mare nivel anual”. Produsele alimentare s-au scumpit cu 13,1% in decurs de un an. In decurs de un an, bunurile industriale – excluzand energia – s-au scumpit cu 6%, iar serviciile…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marți, la Romania TV, ca discuția despre procentul cu care vor crește pensiile de la 1 ianuarie 2023 pleaca de la o majorare de cel puțin 10%. „Avem o lege in care se spune ca toate pensiile se indexeaza cu inflatia. Din punctul meu de vedere aceasta lege trebuie…

- Inflatia ar putea scadea sub nivelul de 10%, incepand din octombrie 2023, in timp ce cresterea PIB real pentru acest an este estimata la 4%, iar deficitul bugetar la 6,1%, estimeaza analiștii CFA.

- Marcel Ciolacu a declarat, luni seara, la Romania TV, ca a avut loc o liberalizare haotica a pietei de energie. ”Eu si colegii mei am mers pe reglementare, fiindca toata tampenia a pornit de la liberalizare a preturilor haotica. Nimeni nu s-a gandit. Mai mult, fiindca am avut minte ca lumea,…

- „In ceea ce priveste acea ordonanta, se prelungeste pana la sfarsitul anului. Ramane la fel”, a declarat Marcel Ciolacu, intrebat marti la Parlament despre masura compensarii pretului la carburanti cu 50 de bani/litru. Coalitia de guvernare a decis, in sedinta de luni seara, ca masura compensarii pretului…

- „Cred ca mesajul a fost foarte clar si din partea mea si a colegilor de coalitie. In acest moment avem o legislatie care impune la consumatorii casnici 0,68 cu 0,8 cu anumite plafoane cum este normal. A venit o ordonanta mai detaliata care este acum in vigoare si a venit UE, acum 48 de ore, cred, care…