- Marea coaliție de guvernare din Romania va rezista cel putin pana la alegerile generale din 2024, in ciuda unor divergente de politica, si se va folosi de majoritatea sa parlamentara pentru a implementa reforme pe termen lung, a declarat miercuri presedintele PSD, Marcel Ciolacu, intr-un interviu pentru…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, intr-un interviu pentru Reuters, ca actuala coalitie de guvernare va rezista cel putin pana la alegerile generale din 2024, in ciuda unor divergente de politica, si se va folosi de majoritatea parlamentara pentru a implementa reforme pe termen lung. De asemenea,…

- Nicolae Ciuca a anuntat la inceputul sedintei de Guvern care vor fi masurile finale pentru Ordonanta de Guvern care a fost subiect de disputa in Coalitie. Marcel Ciolacu anuntase mai devreme ca ordonanta nu va fi adoptat. Masurile sunt luate pentru a fi aplicate, consumatorilor casnici si non-casnici,…

- Legea offshore, care blocheaza demararea unor importante proiecte energetice in Marea Neagra, urmeaza sa fie revizuita in prima jumatate a acestui an, dupa mai multe amanari, a declarat vineri, pentru Reuters, ministrul Energiei, Virgil Popescu. Aceasta lege referitoare la taxarea proiectelor…

- Marcel Ciolacu, liderul PSD si presedintele Camerei Deputatilor din Romania, a mentionat ca "pachetul social", conditia impusa de PSD pentru a intra la guvernare, va intra in vigoare la 1 ianuarie 2022. Acest "pachet" presupune majorarea alocatiilor, cresterea punctului de pensie si acordarea indemnizatiilor…

- La o saptamana dupa ce Guvernul PNL – PSD – UDMR condus de Nicolae Ciuca a obținut voturile de investire in Parlament, președintele liberal Florin Cițu a declarat la Digi24 ca la cel mai mic derapaj de la programul de guvernare, PNL se va reuni și va decide daca merge mai departe in coaliția de guvernare…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a susținut, în discurrsul sau din Parlament la votul de învestire a Cabinetului Ciuca, ca ultimii doi ani au fost pierduți, cu instabilitate politica și criza, în care "milioane de de români au fost abandonați de stat", iar PSD vine la guvernare…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat ca social-democratii se vor retrage ”automat” din coalitie in cazul in care UDMR va face acest gest, pentru ca mandatul sau este de a creiona o coalitie de guvernare formata din PSD, PNL, UDMR si minoritati, nu una compusa din PSD si PNL. „Noi am pornit in…