Marcel Ciolacu intervine și promite ca va face tot posibilul ca salariile a milioane de romani sa fie platite astazi. Potrivit unor surse, premierul a cerut ca salariile bugetarilor sa fie platite de urgența astazi de catre Trezorerie. Bugetarii din ANAF si Trezorerie din mai multe județe din țara au ieșit din nou in strada. Oamenii au intrerupt munca pentru a doua zi consecutiv și spun ca ordonanța austeritații care reduce cheltuielile la stat va duce la scaderea veniturilor lor. In contextul acesta, salariile multor bugetari ar putea fi blocate, in condițiile in care astazi urma ca veniturile…