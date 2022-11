Stiri pe aceeasi tema

- „Sper și eu sunt ferm convins ca pe 8 decembrie o sa aderam și la Spațiul Schengen. E total incorect. Nu cred ca-și permite, indiferent ce stat european, in acest moment sa refuze acest drept Romaniei și nu neaparat statului roman, ci romanilor, mai ales dupa implicarea lor extraordinara. (...) Peste…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni seara, 17 octombrie, ca nu a existat o discutie privind schimbarea lui Vasile Dincu din functia de ministru al Apararii si a precizat ca i se pare absurd ca Dincu sa fie inlocuit dupa ce a afirmat ca un razboi se termina cu o negociere.„Eu am spus foarte…

- Parchetul European (EPPO) confirma ca are o ancheta in curs de desfașurare privind achiziționarea de vaccinuri COVID-19 in Uniunea Europeana, se arata intr-un comunicat al instituției. Aceasta confirmare excepționala vine ca urmare a interesului public extrem de ridicat. In aceasta etapa, nu vor fi…

- „Salvarea noastra vine din Romania, pentru ca daca aștept generatorul de energie de la Uniunea Europeana ne vor gasi aștia inghețați pe aici peste vreo doua mii de ani. Avem gaze, avem energie electrica, avem și lemn de foc, avem și carbune. Noi tot așteptam sa ne dea Uniunea Europeana semnale, dar…

- Seniorii traiesc in continuare la mila caselor de imprumut de la o luna la alta. Liderul PSD, Marcel Ciolacu este cel care a inaintat procentul de 11% pentru majorarea pensiilor de la 1 ianuarie. Specialiștii atrag atenția ca tot pensiile mai mari vor avea parte de creșteri semnificative, in timp ce…

- ”Este o intentie, o dezbatere, o decizie obligatorie in ceea ce priveste statele membre nu a fost luata. Urmeaza o sedinta a ministrilor Energiei la sfarsitul lunii. Anumite chestiuni pot fi facute, altele nu. Poti da recomandari, dar oligativitatea e greu de facut. Cine controleaza? Trebuie sa infiintezi…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marți, 20 septembrie, ca in Romania ar putea exista un program „Rabla pentru becuri”, care sa ajute oamenii sa reduca din consumul de energie.Ciolacu a precizat, intr-o declarație de presa la Parlament, ca in Romania exista deja programul Rabla la electrocasnice,…

- Liderul PMP Eugen Tomac solicita printr-o scrisoare deschisa catre liderii partidelor din coaliția de guvernare, Nicolae Ciuca, Marcel Ciolacu și Kelemen Hunor, reducerea numarului de ministere la 15 și maximum doi secretari de stat pentru fiecare minister.Va prezentam scrisoarea deschisa: Fii…