- Program plin pentru premierul Marcel Ciolacu. Premierul a amanat ședința de Guvern Azi-noapte s-a intors din Egipt alaturi de romanii evacuați din Gaza, la ora 13.00 are o ședința de Guvern, iar dimineața s-a intalnit și cu ambasadoarea Statelor Unite ale Americii in Romania, E.S. Kathleen Ann Kavalec.…

- Premierul Marcel Ciolacu s-a intalnit, joi, cu ambasadoarea Statelor Unite ale Americii, Kathleen Ann Kavalec, discutiile vizand proiectele economice comune, precum si Programul Visa Waiver."Proiectele noastre economice comune avanseaza intr-o maniera sustinuta; facem progrese in ceea ce priveste…

- Un grup format din 110 romani a fost evacuat din Fașia Gaza. Acestia au ajuns in tara la bordul unei curse speciale a companiei Tarom, care a aterizat la Baza 90 Transport Aerian. La bordul aeronavei se afla si cetateni ai Republicii Moldova, evacuati, de asemenea, din Fasia Gaza. Pentru a ajunge in…

- Ministrul afacerilor externe Luminita Odobescu a primit o luni, 6 noiembrie 2023, pe ambasadoarea Statelor Unite ale Americii in Romania, Kathleen Ann Kavalec, pentru a discuta cu privire la prioritatile in cooperarea bilaterala, in actualul context de securitate marcat de continuarea agresiunii ruse…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu efectueaza marti o vizita in Israel, unde urmeaza sa aiba o intrevedere cu omologul sau, Benjamin Netanyahu, au precizat, pentru Agerpres, surse guvernamentale. Potrivit acestora, seful Executivului de la Bucuresti va fi insotit de ministrul Afacerilor Externe, Luminita…

- Statele Unite ale Americii vor trimite in curand in Romania avioane de lupta ale forțelor aeriene americane pentru suplimentarea misiunilor NATO de poliție aeriana, dupa ce fragmente de drone militare ruse au fost gasite in Delta Dunarii, informeaza Rador.Ministrul roman de externe, Luminița Odobescu,…