Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu , a declarat joi seara ca social-democratii vor depune o motiune simpla impotriva ministrului Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, pentru faptul ca, „dupa cum a recunoscut, a depus Planul National de Redresare si Rezilienta fara sa citeasca tot ce…

- Social – democrații pregatesc o moțiune simpla impotriva lui Cristian Ghinea, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, dupa ce acesta a recunoscut ca a trimis Comisiei Europene Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) fara sa citeasca toate anexele. Nici macar PSD-iștii nu-și acorda…

- Social-democrații vor depune moțiune simpla impotriva ministrului investițiilor și proiectelor europene, Cristian Ghinea, dupa care vor depune moțiune de cenzura, anunța Marcel Ciolacu: „Este inacceptabil a

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, anunta ca va fi depusa o motiune simpla impotriva ministrului Proiectelor Europene, Cristian Ghinea. "E posibil sa nu treaca", adauga Ciolacu. "S-au imprumutat cu 15 miliarde de euro intr-un an si jumatate, se mai imprumuta 15 miliarde de euro acum in PNRR,…

- Marcel Ciolacu, presedintele PSD, a declarat joi seara la B1 TV ca social-democratii vor depune o motiune simpla impotriva ministrului Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, pentru faptul ca, "dupa cum a recunoscut, a depus Planul National de Redresare si Rezilienta fara sa citeasca…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi seara ca social-democratii vor depune o motiune simpla impotriva ministrului Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, pentru faptul ca, "dupa cum a recunoscut, a depus Planul National de Redresare si Rezilienta fara sa citeasca tot ce contine…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi seara ca social-democratii vor depune o motiune simpla impotriva ministrului Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, pentru faptul ca, "dupa cum a recunoscut, a depus Planul National de Redresare si Rezilienta fara sa citeasca tot ce contine…

- PSD va depune luni o noua motiune simpla impotriva ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu, a declarat presedintele acestui partid, Marcel Ciolacu. "Am discutat astazi in Biroul Politic National despre situatia absolut revoltatoare de la Spitalul Foisor. Am decis ca astazi sa depunem o…