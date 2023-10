”Inflatia pe luna septembrie a scazut la 8,8%! Asta arata ca masurile de plafonare a preturilor la alimentele de baza produc efectele dorite”, a spus premierul, in sedinta de Guvern. ”Sunt convins ca directia aceasta va continua si vom avea la finalul anului o inflatie intre 7 si 8 la suta, asa cum am promis”, a mai spus premierul. Ciolacu a mai spus ca are o solicitare catre ministrul Agriculturii, Florin Barbu. ”As dori ca saptamana viitoare sa vina cu o propunere despre modalitatea de prelungire a schemei de plafonare a preturilor la alimentele de baza, simultan cu extinderea listei de produse.…