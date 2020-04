Marcel Ciolacu, îndemn pentru români în plină pandemie de coronavirus: "Cumpăraţi produse româneşti" "In ultimele zile ati avut mai mult timp sa va ganditi la ce se intampla in Romania. Sa ascultati si sa vedeti ce face Guvernul, ce face Parlamentul. Uneori pare un concurs si cred ca nu e cea mai buna cale. Cu totii, indiferent de profesie sau de culoarea politica, avem in fata o sarcina uriasa. Cat mai multe vieti salvate. Trebuie sa ne protejam familiile, trebuie sa ne protejam bunicii, trebuie sa ne aparam pe noi, pentru ca avem copii de crescut. Impreuna vom trece peste aceasta criza care clatina intreaga planeta. Impreuna ca o natiune unita, impreuna cu un stat care trebuie sa aiba grija… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

