Marcel Ciolacu îndeamnă la sprijinirea roboticii după participarea la RoboHUB Președintele PSD, Marcel Ciolacu, pledeaza pentru sprijinirea științelor viitorului precum robotica dupa ce a participat la RoboHUB. „#vinrobotii Intr-o economie a viitorului, piața forței de munca nu poate fi conceputa in absența competențelor digitale. Indiferent ca vrei sa te faci avocat sau fermier, șofer de camion sau medic nu vei avea nicio șansa, daca nu vei ști sa folosești noile tehnologii. De aceea, ceea ce fac astazi cei de la #Robohub este absolut extraordinar. Cursurile lor de #educatiedigita la și #educatiacivica cu roboți reprezinta un ajutor fantastic pentru… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, vineri, ca a fost sunat de catre premierul Florin Cițu și ca saluta decizia acestuia de a avea o discuție aplicata cu Opoziția și de a prezenta PNRR in Parlamentul Romaniei. „Am avut o discuție telefonica cu prim-ministrul sa avem saptamana viitoare o intalnire,…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu s-a declarat absolut convins ca PSD va castiga alegerile prezidentiale din anul 2024, el subliniind ca este „foarte probabil” ca nu presedintele PSD sa fie candidatul pentru functia suprema in stat, dupa 20 de ani de esecuri in care sefii de partid au fost candidatii…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu susține ca este momentul ca președintele Klaus Iohannis sa anunțe urgent un plan de reducere etapizata a restricțiilor și ca demnitarii care au sfidat regulile impuse...

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, vrea inființarea unei Comisii speciale de ancheta in Parlament, spunand ca "masluirea" datelor pandemiei de Guvernul Orban este un atentat la sanatatea romanilor.

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat duminica, la Targoviste, ca social-democratii vor sa depuna o initiativa legislativa care sa stopeze migratia parlamentarilor de la un partid la altul. "A mai existat un asemenea proiect de lege, atunci Curtea Constitutionala a spus ca nu-i constitutional,…

- ​​Birourile permanente reunite ale Senatului si Camerei Deputatilor au anulat miercuri plenul comun al Parlamentului, care urma sa se desfasoare de la ora 14,00, pentru ratificarea Deciziei (UE, EURATOM) 2020/2053 a Consiliului din 14 decembrie 2020 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene.…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, s-a intalnit, marti, cu reprezentantii Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR), intrevedere in cadrul careia au fost discutate modalitatile concrete prin care PSD poate transpune la nivel legislativ prioritatile mediului de afaceri, ca parte a efortului de sprijinire…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi ca guvernantii vor sa lase "in paragina" sute de lacasuri de cult, multe dintre ele aflate in patrimoniul national si in cel universal, prin taierea cu 90% a investitiilor in conservarea si protejarea acestora. "Anul trecut nu ne-au lasat nici macar sa…