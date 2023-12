Marcel Ciolacu: ”Începem să devenim un stat serios” Premierul Marcel Ciolacu a transmis, dupa votarea bugetului de stat de catre Parlament, ca de la 1 ianuarie va incepe proiecte noi de investiții. ”Ne vom ține de toate promisiunile și cred ca e al doilea an cu buget pe proiecte și programe. Au fost selectate cu fiecare ministru. E al doilea an cand vom avea o creștere economica pe investiții și nu pe consum, iar deficitul bugetar va fi la jumatatea cheltuielilor pentru investiții. Romania n-a intrat in recesiune, in schimb, economii mari din Europa, cum este Germania, au avut pe primele doua trimestre in recesiune lucruri care s-a vazut in mod… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

