- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a decis marti, 28 septembrie, sa admita sesizarea Guvernului Cițu privind un posibil conflict juridic de natura constituționala referitor la motiunea de cenzura depusa de USR PLUS si AUR, potrivit surselor Libertatea. Acest lucru inseamna ca moțiunea celor doua…

- Secretarul general al PSD, Paul Stanescu, a declarat marți, 28 septembrie, la Antena 3, ca social-democratii au de gand sa depuna motiune de cenzura impotriva Guvernului Cițu, indiferent care va fi decizia Curtii Constitutionale, adica validarea sau respingerea sesizarii facute de premier privind motiunea…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca Guvernul Citu este "cazut", "cu sau fara motiunea de cenzura" si trebuie sa vina pentru un vot de incredere in Parlament, considerand ca "nu exista alta solutie decat aceea a alegerilor anticipate". "Guvernul Citu este cazut (...) Eu am spus foarte…

- Liderul USR, Dan Barna, este de parere ca moțiune de cenzura pe care a depus-o alaturi de AUR va fi blocata, cel mai probabil de ”acest bloc solidar Florin Citu – Marcel Ciolacu, PNL – PSD”. „Mi-as dori ca marți sa se voteze moțiunea de cenzura. Din ce am vazut in Parlament, acest bloc solidar Florin…

- Vicepreședintele PSD, Sorin Grindeanu a declarat, luni la Parlament, ca asitam la un circ in interiorul puterii și li se cere social-democraților sa vina ca o maciuca sa rezolve circul intre ei. „Ieri (duminica - n.r.) președintele partidului a comunicat exact linia PSD. Nu ne-am schimbat…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a susține ca PSD nu va depune moțiunea de cenzura impotriva guvernului Cițu, atata timp cat nu va avea garanția ca aduna suficiente voturi pentru ca aceasta sa fie adoptata. Totuși, PSD va vota o moțiune depusa de AUR impreuna cu USR PLUS. „Va spun aici in premiera. Sa depuna…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, transmite, miercuri, reprezentantilor USR PLUS sa iasa de la guvernare sau sa semneze motiunea de cenzura a social-democratilor. "Pentru a nu fi din nou penibili, USR PLUS au doar doua solutii: iesiti de la guvernare sau semnati motiunea de cenzura a PSD! Ambele variante…

