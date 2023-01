Stiri pe aceeasi tema

- „Taxarea bogației și a companiilor cu profituri-record in urma pandemiei și a razboiului din Ucraina este o preocupare a tuturor liderilor lumii, dezbatuta in aceste zile la Forumul Mondial de la Davos. Asta arata ca PSD a acționat corect cand a impus in Coaliție taxa de solidaritate in energie și ca…

- „Doar atunci cand Romania va fi in Schengen, Europa va fi unita pe deplin!”, declara președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, luni seara, in Parlamentul Romaniei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Presedintele PSD si al Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a anuntat, luni, ca a depus un amendament in proiectul de lege privind modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului prin care sa fie facilitat accesul tuturor celor care doresc la bazele sportive ale statului. El crede ca…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca discuțiile politicienilor despre creșterea pensiilor nu vizeaza decat procente și nu acopera problema in intregime. Ciolacu mai spune ca o decizie nu poate fi luata decat dupa se vor fi tranșate subiectele legate de energie și pensii speciale. Fii…

- Analiștii financiari atrag atenția ca dezbaterile privind impozitul progresiv sunt irelevante in absența unei analize de risc, dupa ce, ieri, liderul PSD, Marcel Ciolacu, acuza ca numai Romania și Rusia mai au cota unica de impozitare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a afirmat, sambata la Bacau, ca solutia ar fi renuntarea la cota unica si impozitarea progresiva, insa inainte de toate trebuie digitalizata Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Marcel Ciolacu a spus ca au venit colegii din partid cu mai multe propuneri privind taxele si impozitele locale. ”Urmeaza sa aiba discutii si cu ministrul de resort, cum e normal. Haidei sa vedem daca pe anumite categorii s-ar impune o marire in acest moment”, a spus el. Liderul PSD a precizat, intrebat…

- Biletele de avion ar putea deveni mai scumpe, din cauza lipsei capacitații de rafinare și a situației financiare a companiilor aeriene. Totuși, cererea puternica determina cateva dintre cele mai importante companii aeriene europene sa emita o perspectiva financiara optimista pentru tot anul 2023,…