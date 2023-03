Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Camerei Deputaților a afirmat, din Republica Moldova, ca politicienii romani „nu vor avea liniște pana cant trupul acestei țari nu se va vindeca definitiv de boala ruseasca”. De asemenea, Ciolacu susține ca Romania va apara suveranitatea și integritatea teritoriala a Republicii Moldova.

- „Un plan economic concret care sa sprijine investitiile romanesti in Republica Moldova este cea mai buna garantie pentru a genera increderea cetatenilor moldoveni in parcursul european. Singura solutie in acest context regional tensionat este parteneriatul cu Romania pentru a avea o viata mai buna alaturi…

- Romania va continua sa acorde toata asistenta financiara, economica si politica pentru a fi alaturi de Republica Moldova in aceste vremuri deosebit de grele, a fost mesajul transmis, joi, de presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, in cadrul unei intrevederi avute, la Palatul Parlamentului,…

- Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro) Maia Sandu vine in Romania. Surse oficiale spun ca președinta Republicii Moldova ajunge joi in București și va avea intalniri cu președintele Klaus Iohannis, premierul Nicolae Ciuca și cu președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu. Vizita are loc in contextul…

- Stabilitatea și securitatea Republicii Moldova reprezinta pentru Romania o prioritate de grad zero, afirma președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, liderul PSD, dupa intrevederea cu ministrul moldovean al Afacerilor Interne, Ana Revenco.

- Fostul premier, Vlad Filat, a efectuat ieri o vizita in Romania. „Am avut o discuție aplicata ce a dovedit ca la București situația de la Chișinau este cunoscuta și exista disponibilitate de a ajuta Republica Moldova”, a menționat Filat. „Am efectuat astazi o vizita in Romania, in cadrul careia am avut…

- Resturile unei rachete rusești au fost descoperite in aceasta dupa-amiaza pe teritoriul Republicii Moldova, la aproximativ 20 de kilometri de granița cu Romania. Ele au fost descoperite de o patrula a poliției de frontiera.