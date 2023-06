„Doresc sa le transmit cateva cuvinte pentru romani. Sunt conștient ca așteptarile tuturor de la Guvernul Romaniei sunt mari. Sunt aici impreuna cu colegii mei sa garantez ca vor urma luni grele de munca efort, tensiune, dar și soluții in fața unor provocari complicate. La asta ne obliga programul de guvernare asumat astazi in fața Parlamentului și in fața romanilor.Avem un plan bine articulat, avem o viziune pentru natiune, este un program cu obiective ce trebuie realizate rapid. De aceea este esential sa muncim in echipa”, a spus Marcel Ciolacu, in prima ședința de Guvern in calitate de premier.