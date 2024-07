Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat sambata ca pe data de 24 august expira mandatul intregii conduceri a Partidului Social Democrat, motiv pentru care este nevoie de un congres in care sa fie aleasa noua conducere, dar sa fie desemnat si candidatul pentru alegerile prezidentiale. „Eu urmeaza sa fac…

- Premierul Marcel Ciolacu a felicitat Partidul Laburist pentru victoria sa in alegerile din Marea Britanie. Social-democrația este in creștere, a spus premierul care a subliniat faptul ca Marea Britanie este un partener strategic pentru Romania și casa a mii de romani.

- PNL va avea candidat propriu la alegerile pentru functia de presedinte al Romaniei, a declarat, luni, deputatul liberal Raluca Turcan, inaintea Biroului Politic National al partidului.PNL va avea candidat propriu. Cred ca nu poate nimeni sa nu tinda spre lucrul acesta, pentru cel mai mare partid de…

- Anunțul lui Marcel Ciolacu Presedintele Partidului Social Democrat, premierul Marcel Ciolacu, a declarat, vineri, dupa reuniunea Consiliului Politic National al PSD de la Sambata de Sus, ca, la inceputul lunii iulie, formatiunea va avea un congres desemnare a candidatului la presedintia Romaniei si…

- Datele actualizate cu privire la prezența la vot publicate de catre Autoritatea Electorala Permanenta arata ca la nivel național, la ora 15.00, prezența era sub 29%. Cu toate acestea, in Bara, o comuna din județul Timiș, se inregistreaza o mobilizare remarcabila, depașind numarul alegatorilor inscriși…

- La alegerile locale din 9 iunie 2024 pentru functia de primar al comunei Mihai Viteazu, judetul Constanta, candideaza: Adrian Costache candidatul Partidului National Liberal; Danut Geama candidatul Partidului Social Democrat; George Perifan candidatul Aliantei pentru Unirea Romanilor; Dorin Solomon…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, joi, ca prim-ministrii se schimba unul pe am si el este al zecelea in aceasta serie. ”Si eu o sa ma schimb cat de curand, fiindca mandatul este pana la sfarsitul anului”, a mai spus seful Executivului, el precizand ca nimic nu se poate implementa in Romania fara…