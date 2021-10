Marcel Ciolacu, în doliu: "Am aflat cu profundă tristețe..." "Am aflat cu profunda tristete despre pierderea lui Aurel Vainer, un om drag si foarte apropiat sufletului meu. Supravietuitor al Holocaustului, Aurel Vainer a fost o personalitate puternica, un invingator care ne-a dat tuturor o impecabila lectie de umanitate: ca forta de a construi si de a uni este intotdeauna mai puternica decat ura si intoleranta. Implicarea, determinarea, intelepciunea si energia de care a dat dovada, in toti acesti ani in sustinerea comunitatii evreiesti, in pastrarea si punerea in valoare a patrimoniului acesteia sub toate formele sale, precum si in cultivarea memoriei… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

