Marcel Ciolacu: În 2024 nu va fi nicio mărire de impozite în România Premierul țarii, Marcel Ciolacu, ofera asigurari și susține ca, in 2024, nu va fi nicio marire de impozite in Romania. Mai mult, de anul viitor, este așteptata o marire a pensiilor, in doua etape. In acest fel, se va putea evita marirea taxelor. Declarația premierului vine in contextul in care, la data de 1 ianuarie 2024 ar trebui sa intre in vigoare noile taxe adoptate in acest an. Printre acestea se numara impozitul pentru cifra de afaceri pentru companiile mari și banci, dar și impozitare mai ridicata pentru intreprinderi. „Categoric in anul 2024 nu va fi nicio marire de impozite in Romania.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

