- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a anuntat, marti, dupa intalnirea cu PNL, UDMR si minoritati, ca miercuri vor incepe discutiile pe fiecare capitol din programul de guvernare, el aratand ca inca nu s-a discutat despre impartirea portofoliilor dar se va face conform ponderii

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat in urma negocierilor de marti, la Parlament, pentru formarea noului Executiv, alaturi de PNL si UDMR, ca miercuri vor incepe discutiile pe fiecare capitol al programului de guvernare. Liderul PSD a transmis ca spera sa vina in Parlament cu programul de guvernare…

- "Discuțiile concrete pe programul de guvernare incep maine (miercuri - N.R.). Ideea noastra este ca trebuie sa avem obiective și prioritați pe termen scurt și mediu. Nu am discutat concret despre ministere," a afirmat Marcel Ciolacu. Liderul PSD a precizat ca, in opinia sa, imparțirea trebuie facuta…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a explicat ca imparțirea portofoliilor in viitorul guvern PSD-PNL-UDMR se va face conform ponderii deținute in Parlament de catre fiecare partid. ”Exista o cutuma parlamentara care așeaza lucrurile in matca lor: in funcție de numarul de mandate din Parlament.…

- Inainte cu cateva ore de a incepe seria de consultari de la Cotroceni lideri marcanti ai PNL nu-l mai anuntau pe Florin Citu ca propunere PNL pentru functia de prim ministru declarand ca problema numarul unu care trebuie rezolvata este depasirea crizei politice si sanitare. Urmand o ierarhie deja stabilita,…

- Președintele social-democraților a subliniat ca singura opțiune sunt alegerile anticipate. Pana atunci, vor susține un guvern de specialiști.”Nu avem o majoritate, nu ne leaga niciun principiu de USR. Cu PNL este exclusa orice negociere. Din tot raționamentul, ma bucur ca președintele Iohannis a ajuns…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca social-democrații nu vor incerca sa construiasca o noua majoritate și vor forța ajungerea la alegeri anticipate. In timpul acestui proces, Ciolacu a explicat ca ar trebui sa avem un guvern tehnocrat. ”Am spus foarte clar: noi consideram ca in acest…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca alegerile anticipate sunt singura solutie, pentru ca actualul Parlament „nu mai reflecta vointa romanilor”. El a precizat ca social-democratii nu ar face un guvern cu PNL si USR-PLUS. „Nu exista in acest moment alta solutie decat crearea unei alte majoritati.…